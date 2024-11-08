Есть ли угроза прекращения помощи Украине из-за кризиса в Германии: оценка политолога

Германия - один из главных партнеров Украины, которая регулярно выделяет новые пакеты помощи. Политический кризис в Германии вызывает опасения по поводу прекращения поддержки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шольц против всех. Почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине".

Политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок отметил, что поставки будут продолжаться в 2025 году, пока есть долгосрочные контракты и договоренности.

По его мнению, в связи с кризисом и избирательным периодом немецкому правительству будет сложно реагировать на срочные запросы.

"Проблема в том, что правительству будет сложно реагировать на срочные меры. Мы уже видели, как в сентябре со скрипом прошло увеличение помощи на 400 млн евро на дополнительные системы ПВО. Коалиция согласилась после того, как это дело в конце концов попало в прессу. И сейчас просто будет труднее реагировать на срочные запросы", - считает политолог.

Reuters отмечает, что даже если бюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиции, Германия сможет предоставить большую часть из обещанных 4 млрд евро.

Пока сложно спрогнозировать, будет ли следующая коалиция более решительно помогать Украине, в частности, по вопросу нового вооружения. Пока Германия входит в период неопределенности и трудно спрогнозировать, какими будут результаты выборов.