Есть ли угроза прекращения помощи Украине из-за кризиса в Германии: оценка политолога
Германия - один из главных партнеров Украины, которая регулярно выделяет новые пакеты помощи. Политический кризис в Германии вызывает опасения по поводу прекращения поддержки.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шольц против всех. Почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине".
Политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок отметил, что поставки будут продолжаться в 2025 году, пока есть долгосрочные контракты и договоренности.
По его мнению, в связи с кризисом и избирательным периодом немецкому правительству будет сложно реагировать на срочные запросы.
"Проблема в том, что правительству будет сложно реагировать на срочные меры. Мы уже видели, как в сентябре со скрипом прошло увеличение помощи на 400 млн евро на дополнительные системы ПВО. Коалиция согласилась после того, как это дело в конце концов попало в прессу. И сейчас просто будет труднее реагировать на срочные запросы", - считает политолог.
Reuters отмечает, что даже если бюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиции, Германия сможет предоставить большую часть из обещанных 4 млрд евро.
Пока сложно спрогнозировать, будет ли следующая коалиция более решительно помогать Украине, в частности, по вопросу нового вооружения. Пока Германия входит в период неопределенности и трудно спрогнозировать, какими будут результаты выборов.
Политический кризис в Германии
Напомним, 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Канцлер объяснил свое решение тем, что министр "нарушил его доверие".
На фоне этого в Германии распалась правящая коалиция, поскольку из нее вышла Свободная демократическая партия, представителем которой является уволенный Кристиан Линднер.
Шольц в начале следующего года попросит Бундестаг подтвердить вотум доверия. Крайне маловероятно, что он не наберет достаточно голосов. В связи с чем в Германии пройдут выборы.
Известно, что одним из фактов распада коалиции был вопрос о помощи Украине. По информации СМИ, Шольц хотел увеличить пакет поддержки на 3 млрд евро и профинансировать его за счет приостановки "долгового тормоза". Однако Линднер не согласился на это. Бывший министр финансов заявил, что предложил предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, но Шольц отверг идею.
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