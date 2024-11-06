Шольц звільнив міністра фінансів на тлі можливості розпаду коаліції, - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. У країні є можливість розпаду коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, Шольц звільнив Лінднера близько 20:30. Це означає, що Вільна демократична партія (ВДП), членом якої є міністр фінансів, виходить із "світлофорної" коаліції. Вона також складається із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца) та партії "зелених".

Bild уточнює, що Шольц, ймовірно, випередив ВДП, оскільки партія планувала розірвати коаліційну угоду із СДПН та "зеленими", а також відкликати своїх міністрів.

До речі, за інформацією німецьких ЗМІ, на сьогоднішній кризовій зустрічі Лінднер пропонував Шольцу провести дострокові вибори до Бундестагу, але канцлер відмовився від такого кроку.