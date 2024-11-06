У Німеччині розпалась коаліція. Що відомо і коли можуть відбутися нові вибори в Бундестаг

Канцлер Німеччини Олаф Шольц винесе на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри до німецького уряду. Це може відбутись вже в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

"У перший тиждень сесії Бундестагу в новому році я буду просити вотум довіри уряду, щоб Бундестаг міг проголосувати за це 15 січня", - сказав Шольц.

За його словами, це означає, що депутати Бундестагу можуть вирішити, чи відкривати шлях до дострокових нових виборів.

"Тоді ці вибори можна було б провести з дотриманням встановлених Конституцією термінів, не пізніше кінця березня.Я зараз швидко намагатимусь поговорити з лідером опозиції Фрідріхом Мерцем. Я хотів би запропонувати можливість конструктивно попрацювати над двома, а може бути, і більше, важливими для нашої країни питаннями: зміцнення нашої економіки та нашої оборони", - підкреслив Шольц.

Він наголосив, що економіка Німеччини не може чекати, поки відбудуться нові вибори.

На розвал коаліції вже відреагували ультраправі. Так співочільниця партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель навіть створила твіт в X.

"Кінець коаліції "світлофорів" - це звільнення для нашої країни. Кінець самопроголошеної "коаліції прогресу", яка семимильними кроками довела Німеччину до економічної прірви", був більш ніж назрілим", - пише Вайдель.

Зауважимо, що цього року ультраправа AfD вперше стала провідною політичною силою на місцевих виборах у Тюрінгії. У Саксонії партія посіла друге місце.

Зелені відреагували на "розвал" коаліції

За словами співголови "Зелених", віце-канцлера і міністра економіки Роберта Габека, вони планують "зараз швидко розчистити шлях до організованих нових виборів".

"Тож навесні Німеччині доведеться приймати нове рішення щодо наступної урядової коаліції. До того часу ми перебуваємо на посаді, і ми твердо сповнені рішучості повністю виконувати обов'язки уряду та забезпечувати стабільність, яку Німеччина може і повинна забезпечити в Європі", - заявив він.

Реакція "вільних демократів"

Своєю чергою, міністр фінансів та лідер "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер звинуватив канцлера Шольца у недоговороздатності та небажанні шукати компроміси, а також у свідомому розвалі правлячої коаліції.

"Вільні демократи і надалі готові відповідальність за цю країну. І ми будемо боротися за те саме в іншому уряді наступного року", - сказав він.

Що буде з підтримкою України з боку Німеччини

Своєю чергою міністр закордонних справ і співголова "Зелених" Анналена Бербок наголосила, що німецька сторона продовжить підтримку України.

"Ми не тільки не залишаємо Україну саму, але ми зміцнюємо її, щоб вона могла продовжувати цю боротьбу за нашу свободу і таким чином далі забезпечувати нашу свободу", - заявила вона.

Бербок додала, що будуть "інвестиції в Україну - додаткові мільярди, які потрібні для цього, це інвестиції в нашу власну безпеку, у нашу власну внутрішню безпеку".

"Тому що протягом майже 1000 днів ми бачили, що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) напав не лише на Україну, але й на наші демократії в Європі", - зауважила глава МЗС Німеччини.