"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду

Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца. Він заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Berliner Zeitung .

За даними газети, у питанні постачання Taurus ВДП та Християнсько-демократичний союз (ХДС) є одностайними - нещодавно лідер ХДС Фрідріх Мерц закликав дати Росії 24-годинний ультиматум.

Натомість Шольц нібито "категорично відхилив таку можливість" й повідомив Лінднеру про його звільнення.

Водночас видання зазначає, що, коли Шольц висунув вимогу надати Україні три мільярди євро, Лінднер "вказав на складну фінансову ситуацію" та запропонував натомість надати Україні крилаті ракети Taurus.

Лінднер заявив, що його партія ВДП "ніколи не вагалася" щодо надання допомоги Україні.

Розпад коаліції

Зауважимо, що вчора, 6 листопада, Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Канцлер пояснив своє рішення тим, що міністр нібито "порушив його довіру".

На тлі цього у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки з неї вирішила вийти Вільна демократична партія, представником якої Лінднер.

Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.