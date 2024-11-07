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"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду

Україна, Четвер 07 листопада 2024 17:14
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"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду Фото: Лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца. Він заявив, що канцлер нібито перешкоджав "ефективній військовій підтримці України".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Berliner Zeitung.

Лінднер заявив, що його партія ВДП "ніколи не вагалася" щодо надання допомоги Україні.

Водночас видання зазначає, що, коли Шольц висунув вимогу надати Україні три мільярди євро, Лінднер "вказав на складну фінансову ситуацію" та запропонував натомість надати Україні крилаті ракети Taurus.

Натомість Шольц нібито "категорично відхилив таку можливість" й повідомив Лінднеру про його звільнення.

За даними газети, у питанні постачання Taurus ВДП та Християнсько-демократичний союз (ХДС) є одностайними - нещодавно лідер ХДС Фрідріх Мерц закликав дати Росії 24-годинний ультиматум.

Розпад коаліції

Зауважимо, що вчора, 6 листопада, Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Канцлер пояснив своє рішення тим, що міністр нібито "порушив його довіру".

На тлі цього у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки з неї вирішила вийти Вільна демократична партія, представником якої Лінднер.

Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.

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