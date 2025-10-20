Чи є сенс домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я: що кажуть у ГУР

"Кожного разу, починаючи з 2014-2015 років, у нас було дуже багато перемир'їв, які пов'язувались з відповідними святами, для того, щоб забезпечити припинення вогню. Але я не пам'ятаю, щоб перемир'я тривало більше одного тижня", - зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що Україна не довіряє РФ, тому що у будь-який момент буде або якась провокація, або безпосередньо удар по об'єктах, по яких ми домовились не наносити удар.

"Взагалі, це (енергетичне перемир'я) – комплексне питання. Його потрібно обговорювати разом з загальним припиненням вогню. В наш час енергетика так тісно з усім пов'язана, що треба розглядати у комплексі", - додав заступник начальника ГУР МО України.