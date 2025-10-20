UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Чи є сенс домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я: що кажуть у ГУР

Фото: у ГУР пояснили, чи варто домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправський

Енергетичне перемир'я з Росією потрібно обговорювати разом з загальним припиненням вогню, адже енергетика тісно пов'язана з іншими сферами економіки.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Кожного разу, починаючи з 2014-2015 років, у нас було дуже багато перемир'їв, які пов'язувались з відповідними святами, для того, щоб забезпечити припинення вогню. Але я не пам'ятаю, щоб перемир'я тривало більше одного тижня", - зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що Україна не довіряє РФ, тому що у будь-який момент буде або якась провокація, або безпосередньо удар по об'єктах, по яких ми домовились не наносити удар.

"Взагалі, це (енергетичне перемир'я) – комплексне питання. Його потрібно обговорювати разом з загальним припиненням вогню. В наш час енергетика так тісно з усім пов'язана, що треба розглядати у комплексі", - додав заступник начальника ГУР МО України.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, що за посередництва США Україна і Росія наприкінці березня погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак російські війська практично відразу порушили домовленості, атакувавши енергетичні об'єкти України. Зокрема, варто згадати атаку на енергооб'єкт у Херсоні. Без світла залишилися 45 тисяч жителів.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Україна передає США всі дані про порушення Росією припинення вогню.

