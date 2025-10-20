RU

Экономика

Есть ли смысл договариваться с РФ об энергетическом перемирии: что говорят в ГУР

Фото: в ГУР объяснили, стоит ли договариваться с РФ об энергетическом перемирии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский

Энергетическое перемирие с Россией нужно обсуждать вместе с общим прекращением огня, ведь энергетика тесно связана с другими сферами экономики.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Каждый раз, начиная с 2014-2015 годов, у нас было очень много перемирий, которые связывались с соответствующими праздниками, для того, чтобы обеспечить прекращение огня. Но я не помню, чтобы перемирие длилось более одной недели", - отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что Украина не доверяет РФ, потому что в любой момент будет или какая-то провокация, или непосредственно удар по объектам, по которым мы договорились не наносить удар.

"Вообще, это (энергетическое перемирие) - комплексный вопрос. Его нужно обсуждать вместе с общим прекращением огня. В наше время энергетика так тесно со всем связана, что надо рассматривать в комплексе", - добавил заместитель начальника ГУР МО Украины.

 

"Энергетическое перемирие"

Напомним, что при посредничестве США Украина и Россия в конце марта согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако российские войска практически сразу нарушили договоренности, атаковав энергетические объекты Украины. В частности, стоит вспомнить атаку на энергообъект в Херсоне. Без света остались 45 тысяч жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина передает США все данные о нарушении Россией прекращения огня.

ГУРЭлектроэнергияВторжение России в Украину