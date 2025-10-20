Есть ли смысл договариваться с РФ об энергетическом перемирии: что говорят в ГУР

"Каждый раз, начиная с 2014-2015 годов, у нас было очень много перемирий, которые связывались с соответствующими праздниками, для того, чтобы обеспечить прекращение огня. Но я не помню, чтобы перемирие длилось более одной недели", - отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что Украина не доверяет РФ, потому что в любой момент будет или какая-то провокация, или непосредственно удар по объектам, по которым мы договорились не наносить удар.

"Вообще, это (энергетическое перемирие) - комплексный вопрос. Его нужно обсуждать вместе с общим прекращением огня. В наше время энергетика так тесно со всем связана, что надо рассматривать в комплексе", - добавил заместитель начальника ГУР МО Украины.