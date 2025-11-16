Чи є у птахів зуби? Орнітолог пояснила, що змінила еволюція й навіщо

Чи мають птахи зуби та як вони "жують" їжу

За словами експерта, насправді зубів у птахів немає. Це пояснюється тим, що "еволюція "скинула" все зайве".

"Це - одне із пристосувань до польоту, бо в організмі птахів все працює так, щоб вони були легшими", - розповіла Кузьо.

Так, наприклад, кістки птахів - пористі, щоб менше важили. Пір'я також має певну структуру, щоб воно було легким. Кишок - мало, а обмін речовин - швидкий.

"Щоб птахи майже одразу випорожнювались", - уточнила орнітолог.

Водночас вона зауважила, що деякі птахи - яким потрібно щось "пережовувати" - можуть використовувати для цього дрібні камінці.

"Наприклад голуби й кури заковтують гастроліти - маленькі камінці. Вони, як жорна, допомагають перемелювати зерно", - пояснила спеціаліст.

Чи можуть птахи "говорити" людською мовою

В цілому деякі птахи можуть копіювати певні звуки й навіть слова людською мовою.

"Але для цього мають чути їх постійно. Відповідно, мають жити в неволі", - зауважила Кузьо.

Так, дуже розумними є папуги.

"Вони імітують наші звуки, зчитують інтонацію, запам'ятовують конкретні слова. Але вони не освоюють мову", - поділилась орнітолог.

Вона додала, що папуги можуть також "навчитись певних команд, розуміти їх, як собаки, повторювати". Але це все одно тільки імітація.

"Воронові птахи, той самий крук - теж здатний гарно імітувати звуки. А сойка може навіть "нявчати" і "гавкати" - так дражнить котів і собак", - розповіла фахівець.

Тим часом шпак - не настільки розумний, як воронові птахи чи папуги, але "має дуже потужний вокальний апарат і часто імітує звуки інших птахів (так він ніби збагачує свою пісню)".

"Взагалі, пісня у птахів - це прояв агресії. Самці таким чином показують, які вони "круті". І чим цікавіша буде їхня пісня, тим більше це демонструватиме іншим самцям, що вони - "крутіші". Це такий вокальний батл", - підсумувала Кузьо.