Есть ли у птиц зубы? Орнитолог объяснила, что изменила эволюция и зачем

Сегодня регулярный мониторинг птиц в Украине осуществляют только на природоохранных территориях, поэтому полученные за многие годы данные могут свидетельствовать о популяции пернатых только на конкретных участках, а не в целом по стране.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо.
По словам эксперта, на самом деле зубов у птиц нет. Это объясняется тем, что "эволюция "сбросила" все лишнее".
"Это - одно из приспособлений к полету, потому что в организме птиц все работает так, чтобы они были легче", - рассказала Кузьо.
Так, например, кости птиц - пористые, чтобы меньше весили. Перья также имеют определенную структуру, чтобы они были легкими. Кишок - мало, а обмен веществ - быстрый.
"Чтобы птицы почти сразу опорожнялись", - уточнила орнитолог.
В то же время она отметила, что некоторые птицы - которым нужно что-то "пережевывать" - могут использовать для этого мелкие камешки.
"Например голуби и куры заглатывают гастролиты - маленькие камешки. Они, как жернова, помогают перемалывать зерно", - объяснила специалист.
В целом некоторые птицы могут копировать определенные звуки и даже слова на человеческом языке.
"Но для этого должны слышать их постоянно. Соответственно, должны жить в неволе", - отметила Кузьо.
Так, очень умными являются попугаи.
"Они имитируют наши звуки, считывают интонацию, запоминают конкретные слова. Но они не осваивают язык", - поделилась орнитолог.
Она добавила, что попугаи могут также "научиться определенным командам, понимать их, как собаки, повторять". Но это все равно только имитация.
"Вороновые птицы, тот же ворон - тоже способен хорошо имитировать звуки. А сойка может даже "мяукать" и "лаять" - так дразнит котов и собак", - рассказала специалист.
Между тем скворец - не настолько умный, как вороновые птицы или попугаи, но "имеет очень мощный вокальный аппарат и часто имитирует звуки других птиц (так он как бы обогащает свою песню)".
"Вообще, песня у птиц - это проявление агрессии. Самцы таким образом показывают, какие они "крутые". И чем интереснее будет их песня, тем больше это будет демонстрировать другим самцам, что они - "круче". Это такой вокальный батл", - подытожила Кузьо.
