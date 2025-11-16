Есть ли у птиц зубы? Орнитолог объяснила, что изменила эволюция и зачем

Есть ли у птиц зубы и как они "жуют" пищу

По словам эксперта, на самом деле зубов у птиц нет. Это объясняется тем, что "эволюция "сбросила" все лишнее".

"Это - одно из приспособлений к полету, потому что в организме птиц все работает так, чтобы они были легче", - рассказала Кузьо.

Так, например, кости птиц - пористые, чтобы меньше весили. Перья также имеют определенную структуру, чтобы они были легкими. Кишок - мало, а обмен веществ - быстрый.

"Чтобы птицы почти сразу опорожнялись", - уточнила орнитолог.

В то же время она отметила, что некоторые птицы - которым нужно что-то "пережевывать" - могут использовать для этого мелкие камешки.

"Например голуби и куры заглатывают гастролиты - маленькие камешки. Они, как жернова, помогают перемалывать зерно", - объяснила специалист.

Могут ли птицы "говорить" на человеческом языке

В целом некоторые птицы могут копировать определенные звуки и даже слова на человеческом языке.

"Но для этого должны слышать их постоянно. Соответственно, должны жить в неволе", - отметила Кузьо.

Так, очень умными являются попугаи.

"Они имитируют наши звуки, считывают интонацию, запоминают конкретные слова. Но они не осваивают язык", - поделилась орнитолог.

Она добавила, что попугаи могут также "научиться определенным командам, понимать их, как собаки, повторять". Но это все равно только имитация.

"Вороновые птицы, тот же ворон - тоже способен хорошо имитировать звуки. А сойка может даже "мяукать" и "лаять" - так дразнит котов и собак", - рассказала специалист.

Между тем скворец - не настолько умный, как вороновые птицы или попугаи, но "имеет очень мощный вокальный аппарат и часто имитирует звуки других птиц (так он как бы обогащает свою песню)".

"Вообще, песня у птиц - это проявление агрессии. Самцы таким образом показывают, какие они "крутые". И чем интереснее будет их песня, тем больше это будет демонстрировать другим самцам, что они - "круче". Это такой вокальный батл", - подытожила Кузьо.