Чи є невживання фемінітивів порушенням в Україні? У Нацкомісії дали чітке роз’яснення

Що каже правопис

За словами очільниці Нацкомісії, чинний "Український правопис" лише надає інструменти для створення назв професій чи посад у жіночому роді, але не змушує ними користуватися. Документ у частині 4 параграфа 32 лише пропонує перелік суфіксів, які можна використовувати для створення таких назв.

Невживання фемінітивів не тягне за собою жодних санкцій чи звинувачень у порушенні мовного законодавства.