Чи є невживання фемінітивів порушенням в Україні? У Нацкомісії дали чітке роз’яснення

Вживання фемінітивів в українській мові не є обов’язковим стандартом. Відсутність у мовленні чи текстах іменників на позначення осіб жіночої статі не вважається порушенням чинних мовних норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної комісії зі стандартів державної мови Юлії Чернобров у коментарі "Укрінформу".
За словами очільниці Нацкомісії, чинний "Український правопис" лише надає інструменти для створення назв професій чи посад у жіночому роді, але не змушує ними користуватися. Документ у частині 4 параграфа 32 лише пропонує перелік суфіксів, які можна використовувати для створення таких назв.
Невживання фемінітивів не тягне за собою жодних санкцій чи звинувачень у порушенні мовного законодавства.
Нагадаємо, Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як офіційний державний стандарт на виконання постанови Верховної Ради. Документ уперше отримав юридичний статус єдиного нормативного тексту, а з його прикладів прибрали згадки про державу-агресора. Новий стандарт запрацює після скасування урядом постанови 2019 року.
Він набере чинності одразу після публікації на сайті Нацкомісії.
РБК-Україна також писало, що 22 травня 2019 року уряд затвердив оновлену редакцію українського правопису. У січні 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав постанову про його запровадження незаконною, однак Міністерство юстиції оскаржило це рішення.
Пізніше Шостий апеляційний адмінсуд скасував вердикт ОАСК, а у 2024 році Верховний Суд остаточно підтвердив чинність і обов’язковість нового правопису. Того ж року завершився п’ятирічний перехідний період для повного впровадження його норм.