Является ли неупотребление феминитивов нарушением в Украине? В Нацкомиссии дали четкое разъяснение

Употребление феминитивов в украинском языке не является обязательным стандартом. Отсутствие в речи или текстах существительных для обозначения лиц женского пола не считается нарушением действующих языковых норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлии Чернобров в комментарии "Укринформу".
По словам руководительницы Нацкомиссии, действующее "Украинское правописание" лишь предоставляет инструменты для создания названий профессий или должностей в женском роде, но не заставляет ими пользоваться. Документ в части 4 параграфа 32 лишь предлагает перечень суффиксов, которые можно использовать для создания таких названий.
Неупотребление феминитивов не влечет за собой никаких санкций или обвинений в нарушении языкового законодательства.
Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как официальный государственный стандарт во исполнение постановления Верховной Рады. Документ впервые получил юридический статус единого нормативного текста, а из его примеров убрали упоминания о государстве-агрессоре. Новый стандарт заработает после отмены правительством постановления 2019 года.
Он вступит в силу сразу после публикации на сайте Нацкомиссии.
РБК-Украина также писало, что 22 мая 2019 года правительство утвердило обновленную редакцию украинского правописания. В январе 2021 года Окружной админсуд Киева признал постановление о его введении незаконным, однако Министерство юстиции обжаловало это решение.
Позже Шестой апелляционный админсуд отменил вердикт ОАСК, а в 2024 году Верховный Суд окончательно подтвердил силу и обязательность нового правописания. В том же году завершился пятилетний переходный период для полного внедрения его норм.