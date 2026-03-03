Является ли неупотребление феминитивов нарушением в Украине? В Нацкомиссии дали четкое разъяснение

Утверждение правописания

Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как официальный государственный стандарт во исполнение постановления Верховной Рады. Документ впервые получил юридический статус единого нормативного текста, а из его примеров убрали упоминания о государстве-агрессоре. Новый стандарт заработает после отмены правительством постановления 2019 года.

Он вступит в силу сразу после публикации на сайте Нацкомиссии.

РБК-Украина также писало, что 22 мая 2019 года правительство утвердило обновленную редакцию украинского правописания. В январе 2021 года Окружной админсуд Киева признал постановление о его введении незаконным, однако Министерство юстиции обжаловало это решение.

Позже Шестой апелляционный админсуд отменил вердикт ОАСК, а в 2024 году Верховный Суд окончательно подтвердил силу и обязательность нового правописания. В том же году завершился пятилетний переходный период для полного внедрения его норм.