Чи є мутанти у Чорнобильській зоні? Науковець розповів, що відбувається з тваринами

Попри поширені страхи, у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Вплив радіації є, але він не проявляється у вигляді очевидних аномалій.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.
За словами науковця, навіть під час відлову тварин жодних зовнішніх відхилень зазвичай не спостерігається.
"Навіть коли ловимо якихось тваринок, то візуально вони нічим не відрізняються", - пояснив він.
Щоб виявити можливі зміни, необхідні складні дослідження - на рівні генетики, крові та фізіології. Такі роботи проводять спільно з Інститутом ядерних досліджень НАН України та Фукусімським університетом.
Дослідження проводять переважно на мишах, перевіряючи різні показники - від рівня глюкози до цитогенетичних змін.
Водночас нинішній рівень опромінення у зоні не є таким, щоб викликати масові аномалії.
"Рівні опромінення зараз не такі, щоб у тварин відбувались аномалії", - зазначив Вишневський.
Тварини з мутаціями не виживають (інфографіка РБК-Україна)
Науковець пояснює: навіть якщо мутації виникають, вони рідко проявляються зовні, адже такі тварини не виживають.
"Якщо мутації накопичуються, то це шлях до вибуття з марафону на виживання", - наголосив він.
У природі будь-які відхилення, що послаблюють життєздатність, призводять до загибелі особини ще до того, як це стане помітно.
У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник основну увагу приділяють не мутаціям, а чисельності та розподілу видів.
Вплив радіації на організми детально вивчають радіобіологи профільних установ, зокрема Інституту ядерних досліджень.
