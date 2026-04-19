UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чи є мутанти у Чорнобильській зоні? Науковець розповів, що відбувається з тваринами

11:15 19.04.2026 Нд
3 хв
На перший погляд складно визначити, чи є відхилення у розвитку тварин
Тетяна Веремєєва, Василина Копитко
Фото: Кінь у Чорнобильській зоні (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook)

Попри поширені страхи, у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Вплив радіації є, але він не проявляється у вигляді очевидних аномалій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

Головне:

  • Відсутність аномалій: Науковці не фіксують у Чорнобильській зоні тварин із видимими зовнішніми відхиленнями.
  • Природний відбір: Особини з мутаціями, що послаблюють організм, не виживають у дикій природі.
  • Рівень радіації: Поточне опромінення в зоні відчуження недостатнє для того, щоб викликати масові візуальні аномалії у великих ссавців.
  • Складні дослідження: Вплив радіації вивчають на рівні генетики та фізіології (зокрема на мишах) разом із фахівцями Фукусімського університету.
  • Позиція заповідника: Основна робота науковців зараз зосереджена на моніторингу чисельності популяцій та природному розподілі видів на території.

Чи видно мутації у тварин

За словами науковця, навіть під час відлову тварин жодних зовнішніх відхилень зазвичай не спостерігається.

"Навіть коли ловимо якихось тваринок, то візуально вони нічим не відрізняються", - пояснив він.

Щоб виявити можливі зміни, необхідні складні дослідження - на рівні генетики, крові та фізіології. Такі роботи проводять спільно з Інститутом ядерних досліджень НАН України та Фукусімським університетом.

Який реальний вплив радіації

Дослідження проводять переважно на мишах, перевіряючи різні показники - від рівня глюкози до цитогенетичних змін.

Водночас нинішній рівень опромінення у зоні не є таким, щоб викликати масові аномалії.

"Рівні опромінення зараз не такі, щоб у тварин відбувались аномалії", - зазначив Вишневський.


Тварини з мутаціями не виживають (інфографіка РБК-Україна)

Чому "мутантів" не видно

Науковець пояснює: навіть якщо мутації виникають, вони рідко проявляються зовні, адже такі тварини не виживають.

"Якщо мутації накопичуються, то це шлях до вибуття з марафону на виживання", - наголосив він.

У природі будь-які відхилення, що послаблюють життєздатність, призводять до загибелі особини ще до того, як це стане помітно.

Що досліджують у заповіднику

У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник основну увагу приділяють не мутаціям, а чисельності та розподілу видів.

Вплив радіації на організми детально вивчають радіобіологи профільних установ, зокрема Інституту ядерних досліджень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Чорнобильській зоні відчуження зацвіла рідкісна рослина - сон-трава, занесена до Червоної книги України. Науковці наголошують, що її потрібно берегти і не зривати, а також зазначають, що поява цієї квітки є важливою для природи регіону.

Також ми писали, що у центрі Чорнобиля вперше за два десятиліття помітили групу білих лелек, які зробили там зупинку. Фахівці вважають, що це може свідчити про зміни у поведінці та популяції птахів, адже раніше вони лише пролітали цю територію без тривалих зупинок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
