Відганяє нечисту силу: у зоні ЧАЕС зафіксували появу рідкісної квітки з легенд
У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу сон-трави - рідкісної весняної рослини, занесеної до Червоної книги України. Фото рослини опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.
Головне:
- Рідкісна знахідка: У Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зафіксували цвітіння сон-трави.
- Охоронний статус: Рослина занесена до Червоної книги України; науковці закликають не зривати її та милуватися квіткою лише в природі.
- Народна легенда: За переказами, пелюстки квітки схилилися до землі після того, як архангел вразив її блискавкою, щоб вигнати нечисту силу, яка ховалася в листі.
- Магічні властивості: У народі вірять, що сон-трава захищає від злих сил, а покладена під подушку квітка може навіяти віщий сон.
- Зовнішній вигляд: Квітка вирізняється ніжними опушеними пелюстками фіолетового відтінку, що вважаються символом спокою та оновлення.
Як зазначають у заповіднику, сон-трава є одним із найяскравіших весняних первоцвітів. Вона вважається рідкісною рослиною, тому її особливо важливо берегти та не зривати.
Дослідники наголошують, що милуватися цією квіткою слід лише в природному середовищі.
Фото зробив завідувач наукового відділу Денис Вишневський.
Яка легенда пов’язана із сон-травою
У народі з цією рослиною пов’язана давня легенда. За переказами, колись сон-трава була звичайною квіткою, але в її густому листі сховалася нечиста сила.
Архангел (або, за іншими версіями, святий воїн) вразив рослину блискавкою, щоб вигнати зло. Після цього квітка ніби "заснула", а її пелюстки стали м’якими і схилилися до землі.
Відтоді, згідно з повір’ям, сон-трава отримала здатність навіювати сон і навіть захищати людину від злих сил.
За народними віруваннями, якщо покласти сон-траву під подушку, можна побачити віщий сон або знайти відповіді на важливі питання.
У зоні ЧАЕС зацвіла сон-трава (фото: Денис Вишневський, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник)
Що відомо про сон-траву
Сон-трава - це рідкісна багаторічна рослина, яка належить до ранніх весняних первоцвітів. Науковці підкреслюють: через статус рідкісної рослини її не можна зривати - потрібно охороняти і зберігати в природі.
Вона вирізняється ніжними опушеними пелюстками, які зазвичай мають фіолеєтовий або бузковий відтінок і схиляються донизу. Цю квітку можна побачити у природних умовах переважно навесні, однак через масове збирання та зміну середовища вона стала рідкісною і занесена до Червоної книги України.
У народі сон-траву здавна пов’язують із особливими властивостями - її вважають символом весни, спокою та оновлення.
Нагадаємо, у центрі Чорнобиля вперше за 20 років зафіксували групу білих лелек, які зупинилися там на відпочинок. Це може свідчити про зміни у популяції птахів та викликало інтерес у науковців, адже раніше лелеки лише пролітали цю територію без зупинок.
До цього у фотопастку в Чорнобильській зоні потрапив рідкісний птах.