Есть ли мутанты в Чернобыльской зоне? Ученый рассказал, что происходит с животными

11:15 19.04.2026 Вс
3 мин
На первый взгляд сложно определить, есть ли отклонения в развитии животных
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Лошадь в Чернобыльской зоне (фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook)

Несмотря на распространенные страхи, у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Влияние радиации есть, но оно не проявляется в виде очевидных аномалий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Читайте также: Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесу

Главное:

  • Отсутствие аномалий: Ученые не фиксируют в Чернобыльской зоне животных с видимыми внешними отклонениями.
  • Естественный отбор: Особи с мутациями, ослабляющими организм, не выживают в дикой природе.
  • Уровень радиации: Текущее облучение в зоне отчуждения недостаточно для того, чтобы вызвать массовые визуальные аномалии у крупных млекопитающих.
  • Сложные исследования: Влияние радиации изучают на уровне генетики и физиологии (в частности на мышах) вместе со специалистами Фукусимского университета.
  • Позиция заповедника: Основная работа ученых сейчас сосредоточена на мониторинге численности популяций и естественном распределении видов на территории.

Видны ли мутации у животных

По словам ученого, даже во время отлова животных никаких внешних отклонений обычно не наблюдается.

"Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются", - пояснил он.

Чтобы выявить возможные изменения, необходимы сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Такие работы проводят совместно с Институтом ядерных исследований НАН Украины и Фукусимским университетом.

Каково реальное влияние радиации

Исследования проводят преимущественно на мышах, проверяя различные показатели - от уровня глюкозы до цитогенетических изменений.

В то же время нынешний уровень облучения в зоне не является таким, чтобы вызвать массовые аномалии.

"Уровни облучения сейчас не такие, чтобы у животных происходили аномалии", - отметил Вишневский.


Животные с мутациями не выживают (инфографика РБК-Украина)

Почему "мутантов" не видно

Ученый объясняет: даже если мутации возникают, они редко проявляются внешне, ведь такие животные не выживают.

"Если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание", - подчеркнул он.

В природе любые отклонения, ослабляющие жизнеспособность, приводят к гибели особи еще до того, как это станет заметно.

Что исследуют в заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике основное внимание уделяют не мутациям, а численности и распределению видов.

Влияние радиации на организмы детально изучают радиобиологи профильных учреждений, в частности Института ядерных исследований.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Чернобыльской зоне отчуждения зацвело редкое растение - сон-трава, занесенная в Красную книгу Украины. Ученые отмечают, что его нужно беречь и не срывать, а также отмечают, что появление этого цветка является важным для природы региона.

Также мы писали, что в центре Чернобыля впервые за два десятилетия заметили группу белых аистов, которые сделали там остановку. Специалисты считают, что это может свидетельствовать об изменениях в поведении и популяции птиц, ведь раньше они только пролетали эту территорию без длительных остановок.

Больше по теме:
ЧАЭСЧернобыльЧорнобильській заповідник