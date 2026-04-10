UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи є криза в Раді? Буданов особисто зустрічався з нардепами та оголосив про зміни

10:37 10.04.2026 Пт
3 хв
Що розповів очільник Офісу президента?
aimg Ірина Глухова
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Ситуація у Верховній Раді не є кризою, а лише проблемою, яку вже вдалося подолати. Для цього керівництво Офісу президента проводило особисті зустрічі з народними депутатами та домовилося про подальшу системну взаємодію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю очільника Офісу президента України Кирила Буданова Укрінформу та Новини.LIVE.

Читайте також: 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій

Парламентської кризи немає, були проблеми

Говорячи про роботу Верховної Ради Буданов наголосив, що ситуація у парламенті не була кризою у повному розумінні.

"Я два тижні тому казав, що нема кризи, є проблема. Я ж казав: "Ми її подолаємо". Я вам збрехав? Ні. Рішення, які нам потрібні, є. Так, можна по-різному дивитися, що там трошки не добрали, хотілося би більшого, скажімо, нашим міжнародним партнерам, але ж є національний інтерес. І ми зробили те, що потрібно було", - заявив він.

Керівник ОП сказав, що ухвалені рішення дозволять забезпечити фінансування держави та уникнути скорочення бюджетних програм.

"Це дасть нам зараз змогу отримати необхідні, давайте відверто казати, кошти для функціонування нашої держави. Для того, щоб не було скорочення бюджетних програм", - додав він.

При цьому, як саме вдалося досягти домовленостей, Буданов розкривати не став.

"Тут, вибачте, не буде вам відповіді, щось має залишатися за лаштунками. Я за своє життя з такою величезною кількістю людей мав справу, що, повірте, наші народні депутати - це просто янголи в порівнянні з тими, з ким мені доводилося ввести різного роду перемовини", - розповів він.

Діалог з Радою буде продовжено на системній основі

Відповідаючи на запитання щодо нинішньої співпраці Офісу президента з парламентом та на якому рівні діалог зараз Буданов сказав: "Я сподіваюся, що цей діалог буде продовжений на системній основі. Ми домовились із ними на останній великій зустрічі про наступну, вона має скоро відбутися".

За його словами, зустрічі можуть стати регулярними.

"Тут потрібен системний підхід. Я вірю в системні підходи. Реактивно можна зробити будь-що - але один раз, розумієте, в чому проблема? А нам же ж один раз тут не допоможе. Єдність потрібна", - підсумував він.

Збій у Раді

Фракція "Слуга народу" вже не здатна стабільно забезпечувати близько 180 голосів, через що виникають ризики для ухвалення рішень у Верховній Раді.

Частина народних депутатів невдоволена тим, що змушена підтримувати непопулярні бюджетні рішення, тоді як уряд паралельно просуває більш популістські ініціативи.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато народних депутатів хочуть скласти свої мандати.

Що насправді відбувається і який вихід з кризи бачать у Раді - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило БудановОфіс президентаДепутатиВерховна рада