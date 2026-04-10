Есть ли кризис в Раде? Буданов лично встречался с нардепами и объявил об изменениях

Ситуация в Верховной Раде не является кризисом, а лишь проблемой, которую уже удалось преодолеть. Для этого руководство Офиса президента проводило личные встречи с народными депутатами и договорилось о дальнейшем системном взаимодействии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова Укринформу и Новини.LIVE.
Говоря о работе Верховной Рады Буданов отметил, что ситуация в парламенте не была кризисом в полном смысле.
"Я две недели назад говорил, что нет кризиса, есть проблема. Я же говорил: "Мы ее преодолеем". Я вам солгал? Нет. Решения, которые нам нужны, есть. Да, можно по-разному смотреть, что там немножко не добрали, хотелось бы большего, скажем, нашим международным партнерам, но ведь есть национальный интерес. И мы сделали то, что нужно было", - заявил он.
Руководитель ОП сказал, что принятые решения позволят обеспечить финансирование государства и избежать сокращения бюджетных программ.
"Это даст нам сейчас возможность получить необходимые, давайте откровенно говорить, средства для функционирования нашего государства. Для того, чтобы не было сокращения бюджетных программ", - добавил он.
При этом, как именно удалось достичь договоренностей, Буданов раскрывать не стал.
"Здесь, извините, не будет вам ответа, что-то должно оставаться за кулисами. Я за свою жизнь с таким огромным количеством людей имел дело, что, поверьте, наши народные депутаты - это просто ангелы по сравнению с теми, с кем мне приходилось ввести разного рода переговоры", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о нынешнем сотрудничестве Офиса президента с парламентом и на каком уровне диалог сейчас Буданов сказал: "Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен на системной основе. Мы договорились с ними на последней большой встрече о следующей, она должна скоро состояться".
По его словам, встречи могут стать регулярными.
"Здесь нужен системный подход. Я верю в системные подходы. Реактивно можно сделать что угодно - но один раз, понимаете, в чем проблема? А нам же один раз здесь не поможет. Единство нужно", - подытожил он.
Фракция "Слуга народа" уже не способна стабильно обеспечивать около 180 голосов, из-за чего возникают риски для принятия решений в Верховной Раде.
Часть народных депутатов недовольна тем, что вынуждена поддерживать непопулярные бюджетные решения, тогда как правительство параллельно продвигает более популистские инициативы.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас многие народные депутаты хотят сложить свои мандаты.
Что на самом деле происходит и какой выход из кризиса видят в Раде - читайте в материале РБК-Украина.