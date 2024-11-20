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Чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів": пояснення синоптика

Середа 20 листопада 2024 09:00
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Чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів": пояснення синоптика 21 листопада опади в Україні розпочнуться дощем, але потім перетворяться на мокрий сніг (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погіршення погодних умов в Україні, анонсоване раніше, не триватиме занадто довго. На зміну дощам і мокрому снігу прийде суха погода - без опадів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли в Україні чекати погоди без опадів

За словами експерта, вже завтра, 21 листопада, територією України буде проходити атмосферний фронт з північного заходу.

"Опади розпочнуться дощем, але потім перейдуть у мокрий сніг", - уточнила вона.

У першій половині п'ятниці, 22 листопада, очікується невеличка "перерва".

"А вже у другій половині 22 числа буде новий атмосферний фронт циклону з південного заходу. І він принесе ще додатково опади у вигляді мокрого снігу", - зауважила синоптик.

Вона додала, що подекуди сніг може "затриматись":

  • у західних областях
  • у північних областях
  • частково - у центральних і східних області

Птуха зазначила, що лежати впродовж тривалого часу "в цього снігу шансів поки що немає", тому що пізніше (орієнтовно - після 24 листопада) на території України переважатиме більш "антициклональний характер погоди".

Водночас найдовше сніг затримається у Карпатах.

"Там мороз буде утримуватись як у нічні, так і в денні години. Тому в Карпатах у нас вже буде переважно... Осередок зими більш стабільний", - додала експерт.

Вона зазначила, що фаза опадів відіграватиме дуже велику роль, адже погода залежить від траекторії циклонів і атмосферних фронтів.

"Тому може коливатися, скажімо там, і площа розподілу саме снігу, снігового покриву... Якщо трішечки все ж таки вищою буде температура в певній області, звичайно, там опади підуть рідкою фазою і надовго не затримаються", - пояснила Птуха.

Тим часом погоду без опадів синоптики попередньо прогнозують з 25 листопада.

"Починаючи з 25 числа - вже відповідно буде без опадів. І температурні показники в денні годині стабільно будуть вище нуля. В нічні - можливий невеликий морозець, але все одно це сприятиме тому, що сніговий покрив буде танути. Десь більш інтенсивно, десь - менш інтенсивно", - підсумувала представниця УкрГМЦ.

Де в Україні вже зафіксували перший сніг

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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