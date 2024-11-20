Чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів": пояснення синоптика

Погіршення погодних умов в Україні , анонсоване раніше, не триватиме занадто довго. На зміну дощам і мокрому снігу прийде суха погода - без опадів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли в Україні чекати погоди без опадів

За словами експерта, вже завтра, 21 листопада, територією України буде проходити атмосферний фронт з північного заходу.

"Опади розпочнуться дощем, але потім перейдуть у мокрий сніг", - уточнила вона.

У першій половині п'ятниці, 22 листопада, очікується невеличка "перерва".

"А вже у другій половині 22 числа буде новий атмосферний фронт циклону з південного заходу. І він принесе ще додатково опади у вигляді мокрого снігу", - зауважила синоптик.

Вона додала, що подекуди сніг може "затриматись":

у західних областях

у північних областях

частково - у центральних і східних області

Птуха зазначила, що лежати впродовж тривалого часу "в цього снігу шансів поки що немає", тому що пізніше (орієнтовно - після 24 листопада) на території України переважатиме більш "антициклональний характер погоди".

Водночас найдовше сніг затримається у Карпатах.

"Там мороз буде утримуватись як у нічні, так і в денні години. Тому в Карпатах у нас вже буде переважно... Осередок зими більш стабільний", - додала експерт.

Вона зазначила, що фаза опадів відіграватиме дуже велику роль, адже погода залежить від траекторії циклонів і атмосферних фронтів.

"Тому може коливатися, скажімо там, і площа розподілу саме снігу, снігового покриву... Якщо трішечки все ж таки вищою буде температура в певній області, звичайно, там опади підуть рідкою фазою і надовго не затримаються", - пояснила Птуха.

Тим часом погоду без опадів синоптики попередньо прогнозують з 25 листопада.

"Починаючи з 25 числа - вже відповідно буде без опадів. І температурні показники в денні годині стабільно будуть вище нуля. В нічні - можливий невеликий морозець, але все одно це сприятиме тому, що сніговий покрив буде танути. Десь більш інтенсивно, десь - менш інтенсивно", - підсумувала представниця УкрГМЦ.