Чи доведеться платити за неявку на НМТ? В УЦОЯО дали чітку відповідь

Головне: Штрафів не буде: В Україні не планують запроваджувати оплату або штрафи за неявку на НМТ без поважних причин.

За неявку не планують вводити плату

За словами Вакуленко, держава прагне раціонально використовувати кошти та не витрачати ресурси на учасників, які не приходять на тестування. Водночас забезпечити стовідсоткову явку неможливо через війну, особисті обставини та інші об’єктивні причини.

"Наступного року такий підхід точно буде неможливим, так як з огляду на умови повномасштабної війни це не видається реалістичним", - наголосила директорка УЦОЯО.

Вона також додала, що навіть після завершення війни питання оплати за неявку не планують впроваджувати найближчим часом.

Чи можуть зробити НМТ платним

Водночас в УЦОЯО допускають дискусію щодо іншого підходу - платної участі в тестуванні для випускників минулих років. Як пояснила Вакуленко, йдеться про людей, які вже мали можливість безкоштовно пройти оцінювання раніше.

Втім, директорка УЦОЯО підкреслила, що таке рішення може створити нерівні умови для вступників.

"Якщо така плата позбавить можливості взяти участь у конкурсному відборі людину, яка прагне вступити до університету, це буде несправедливо", - зазначила вона.

Окремо Вакуленко наголосила, що під час ухвалення будь-яких змін необхідно враховувати потреби вразливих категорій населення, які потребують додаткової підтримки. За її словами, запровадження будь-якої оплати за участь в оцінюванні могло б спричинити складну суспільну дискусію.