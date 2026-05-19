Придется ли платить за неявку на НМТ? В УЦОКО дали четкий ответ

13:29 19.05.2026 Вт
3 мин
В УЦОКО отмечают, что невозможно обеспечить стопроцентную явку на НМТ в условиях войны
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцев не будут наказывать за неявку на НМТ (Getty Images)

В Украине пока не планируют вводить оплату за неявку на национальный мультипредметный тест (НМТ) без уважительных причин. Участие в тестировании также остается бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко "Интерфакс-Украина".

Читайте также: НМТ нужно не всем: интервью с УЦОКО об экзаменах для выпускников в 2026 году

Главное:

  • Штрафов не будет: В Украине не планируют вводить оплату или штрафы за неявку на НМТ без уважительных причин.
  • Фактор войны: Татьяна Вакуленко отметила, что во время полномасштабной войны требовать 100% явки нереалистично из-за объективных обстоятельств поступающих.
  • Идея на будущее: Даже после завершения войны вопрос платы за прогул экзамена не будет рассматриваться в ближайшее время.
  • Дискуссия о платном тесте: В УЦОКО допускают обсуждение платного участия в НМТ, но исключительно для выпускников прошлых лет.
  • Риск неравенства: Любая плата за тестирование может закрыть путь в вузы уязвимым категориям населения.

За неявку не планируют вводить плату

По словам Вакуленко, государство стремится рационально использовать средства и не тратить ресурсы на участников, которые не приходят на тестирование. В то же время обеспечить стопроцентную явку невозможно из-за войны, личных обстоятельств и других объективных причин.

"В следующем году такой подход точно будет невозможным, так как, учитывая условия полномасштабной войны, это не представляется реалистичным", - отметила директор УЦОКО.

Она также добавила, что даже после завершения войны вопрос оплаты за неявку не планируют внедрять в ближайшее время.

Могут ли сделать НМТ платным

В то же время в УЦОКО допускают дискуссию относительно другого подхода - платного участия в тестировании для выпускников прошлых лет. Как пояснила Вакуленко, речь идет о людях, которые уже имели возможность бесплатно пройти оценивание ранее.

Впрочем, директор УЦОКО подчеркнула, что такое решение может создать неравные условия для поступающих.

"Если такая плата лишит возможности принять участие в конкурсном отборе человека, который стремится поступить в университет, это будет несправедливо", - отметила она.

Отдельно Вакуленко отметила, что при принятии любых изменений необходимо учитывать потребности уязвимых категорий населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. По ее словам, введение любой оплаты за участие в оценивании могло бы вызвать сложную общественную дискуссию.

Ранее РБК-Украина писало, что более 2 тысяч поступающих получили сообщения об ошибках или недостатках в документах для регистрации на НМТ-2026. УЦОКО призвал участников проверить персональные кабинеты и исправить все ошибки до 21 мая, иначе им могут отказать в регистрации на тестирование.

Также мы рассказывали, как узнать о дате, времени и месте проведения НМТ.

