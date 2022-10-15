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Чи допустят Росію та Білорусь до Європейських ігор 2023: в ЄОК дали відповідь

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Субота 15 жовтня 2022 12:15
Чи допустят Росію та Білорусь до Європейських ігор 2023: в ЄОК дали відповідь Фото: чи допустят Росію та Білорусь до Європейських ігор 2023 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росію та Білорусь не планують допускати до Європейських ігор 2023 року. Змагання проходитимуть у Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського олімпійського комітету.

"Знаю, що це питання зараз в думках більшості з вас. Тому я мушу бути дуже чітким у своїй відповіді. За поточних обставин участь російських та білоруських спортсменів неможлива", - заявив президент об'єднання Олімпійських комітетів Європи Спірос Капралос.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Обидві країни поновила в правах Міжнародна федерація боксу, яка не визнається МОК.

Тим часом президент МОК Томас Бах заявив про можливість повернення білоруських й російських спортсменів, які засуджують війну на території України.

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