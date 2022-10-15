ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Допустят ли Россию и Беларусь к Европейским играм 2023: в ЕОК дали ответ

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 12:15
Допустят ли Россию и Беларусь к Европейским играм 2023: в ЕОК дали ответ Фото: допустят ли Россию и Беларусь к Европейским играм 2023 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россию и Беларусь не планируют допускать к Европейским играм 2023 года. Соревнования будут проходить в Польше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского олимпийского комитета.

"Знаю, что этот вопрос сейчас в мыслях большинства из вас. Поэтому я должен быть очень четким в своем ответе. При текущих обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно", - заявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Международный олимпийский комитет призвал организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также воздержаться от проведения турниров на их территориях. Исключением стали теннис и велоспорт, где россиянам и белорусам разрешили соревноваться на условиях нейтралитета.

Со временем все чаще стали звучать призывы вернуть представителей России и Беларуси к международным соревнованиям. Обе страны восстановила в правах Международная федерация бокса, которая не признается МОК.

Между тем президент МОК Томас Бах заявил о возможности возвращения белорусских и российских спортсменов, которые осуждают войну на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась