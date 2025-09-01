Чи домовлялися Трамп і Путін про саміт із Зеленським: що кажуть у Кремлі

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не домовлялися про зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
Ушаков розповів, що чутки у ЗМІ не відповідають тому, про що домовлявся Путін із Трампом на Алясці.
"Зараз усі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно це, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", - додав він.
Також Ушаков додав, що між Трампом і Путіним нібито було досягнуто багато взаємних розумінь.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним кілька разів заявляв, що він хоче в такий спосіб підготувати тристоронній саміт, у якому братиме також участь президент України Володимир Зеленський.
Він зазначав, що хоче провести таку зустріч швидко і навіть допускав, що локацією може стати Аляска.
Але після зустрічі Росія не змінила своєї позиції щодо зустрічі на рівні лідерів з Україною. Російські чиновники продовжують повторювати, що Путін нібито готовий, але до зустрічі потрібна підготовка.
До слова, нещодавно Politico з посиланням на джерела писало, що США хочуть організувати технічні переговори між Україною і Росією, щоб підготувати зустріч лідерів.