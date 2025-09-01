Договаривались ли Трамп и Путин о саммите с Зеленским: что говорят в Кремле

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не договаривались о встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Ушаков рассказал, что слухи в СМИ не соответствуют тому, о чем договаривался Путин с Трампом на Аляске.
"Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - добавил он.
Также Ушаков добавил, что между Трампом и Путиным якобы было достигнуто много взаимных пониманий.
Напомним, президент США Дональд Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным несколько раз заявлял, что он хочет таким образом подготовить трехсторонний саммит, в котором будет также участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
Он отмечал, что хочет провести такую встречу быстро и даже допускал, что локацией может стать Аляска.
Но после встречи Россия не изменила своей позиции насчет встречи на уровне лидеров с Украиной. Российские чиновники продолжают повторять, что Путин якобы готов, но ко встрече нужна подготовка.
К слову, недавно Politico со ссылкой на источники писало, что США хотят организовать технические переговоры между Украиной и Россией, чтобы подготовить встречу лидеров.