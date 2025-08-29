США хочуть технічних переговорів України та РФ для підготовки зустрічі лідерів , - Politico

США пропонують організувати переговори України та Росії на технічному рівні для підготовки зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як розповів виданню неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США Дональда Трампа, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф сьогодні, 29 серпня, зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком із метою підготувати підґрунтя для технічних переговорів перед можливим тристороннім самітом.

За словами джерела Politico, якщо переговори відбудуться, то вони повинні будуть охоплювати питання території, гарантій безпеки та інші теми, а також прокласти шлях для більш високого рівня обговорень.

"Наша мета - посадити Путіна і Зеленського за один стіл і створити можливість для успішної зустрічі", - заявляв нещодавно Віткофф.