США хочуть технічних переговорів України та РФ для підготовки зустрічі лідерів , - Politico

П'ятниця 29 серпня 2025 18:14
UA EN RU
США хочуть технічних переговорів України та РФ для підготовки зустрічі лідерів , - Politico Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США пропонують організувати переговори України та Росії на технічному рівні для підготовки зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як розповів виданню неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США Дональда Трампа, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф сьогодні, 29 серпня, зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком із метою підготувати підґрунтя для технічних переговорів перед можливим тристороннім самітом.

За словами джерела Politico, якщо переговори відбудуться, то вони повинні будуть охоплювати питання території, гарантій безпеки та інші теми, а також прокласти шлях для більш високого рівня обговорень.

"Наша мета - посадити Путіна і Зеленського за один стіл і створити можливість для успішної зустрічі", - заявляв нещодавно Віткофф.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 серпня, розповів, що російська влада робитиме все, щоб зустріч з Україною на рівні лідерів не відбулася.

При цьому вчора, 28 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зустрічі між Зеленським і Путіним, очевидно, не буде.

У Москві при цьому не дали чіткої згоди на зустріч із Зеленським. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначав, що для зустрічі потрібно добре опрацювати питання, які обговорюватимуть на найвищому рівні.

Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
