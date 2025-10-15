Чи домовились на "Рамштайні" про "Томагавки" для України: що каже Шмигаль

Шмигаль розповів, що під час засідання обговорювались успішні дипстрайки по території Росії, зокрема удари по НПЗ та паливній інфраструктурі.

"Ми продовжимо ці "глибокі" операції проти нафтопереробки та військової інфраструктури… Але цього недостатньо, щоб натиснути на Росію для закінчення війни, щоб посадити Путіна за стіл перемовин", - зазначив міністр.

Глава Міноборони підкреслив, що Україні необхідно комбінувати санкції з дипстрайками та тиском на фронті. Він додав, що дипстрайки мають бути комбінованими з далекобійними ракетами.

"Ми обговорили з Гегсетом (міністр оборони США, - ред.) усі типи далекобійних ракет. Але я думаю, що конкретні найменування та дати оголосять президенти України, США або інші лідери, які будуть залучені до поставок", - розповів Шмигаль.