Договорились ли на "Рамштайне" о "Томагавках" для Украины: что говорит Шмыгаль

Во время встречи в формате "Рамштайн" Украина обсуждала с США все типы дальнобойных ракет. После получения их будут комбинировать с дипстрайками по российским объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам 31-го заседания формата "Рамштайн".
Шмыгаль рассказал, что во время заседания обсуждались успешные дипстрайки по территории России, в частности удары по НПЗ и топливной инфраструктуре.
"Мы продолжим эти "глубокие" операции против нефтепереработки и военной инфраструктуры... Но этого недостаточно, чтобы надавить на Россию для окончания войны, чтобы посадить Путина за стол переговоров", - отметил министр.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украине необходимо комбинировать санкции с дипстрайками и давлением на фронте. Он добавил, что дипстрайки должны быть комбинированными с дальнобойными ракетами.
"Мы обсудили с Гегсетом (министр обороны США, - ред.) все типы дальнобойных ракет. Но я думаю, что конкретные наименования и даты объявят президенты Украины, США или другие лидеры, которые будут привлечены к поставкам", - рассказал Шмыгаль.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что перед принятием решения по "Томагавкам" планирует поговорить с Владимиром Путиным и призвать его остановить войну. Если же Россия откажется, США могут согласиться на передачу этих ракет Украине.
По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, которые вряд ли изменят динамику войны.
Минобороны США уже разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk на случай, если американский президент Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".
Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит, - читайте в материале РБК-Украина.