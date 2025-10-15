Договорились ли на "Рамштайне" о "Томагавках" для Украины: что говорит Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что во время заседания обсуждались успешные дипстрайки по территории России, в частности удары по НПЗ и топливной инфраструктуре.

"Мы продолжим эти "глубокие" операции против нефтепереработки и военной инфраструктуры... Но этого недостаточно, чтобы надавить на Россию для окончания войны, чтобы посадить Путина за стол переговоров", - отметил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украине необходимо комбинировать санкции с дипстрайками и давлением на фронте. Он добавил, что дипстрайки должны быть комбинированными с дальнобойными ракетами.

"Мы обсудили с Гегсетом (министр обороны США, - ред.) все типы дальнобойных ракет. Но я думаю, что конкретные наименования и даты объявят президенты Украины, США или другие лидеры, которые будут привлечены к поставкам", - рассказал Шмыгаль.