Договорились ли на "Рамштайне" о "Томагавках" для Украины: что говорит Шмыгаль

Во время встречи в формате "Рамштайн" Украина обсуждала с США все типы дальнобойных ракет. После получения их будут комбинировать с дипстрайками по российским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам 31-го заседания формата "Рамштайн".

Шмыгаль рассказал, что во время заседания обсуждались успешные дипстрайки по территории России, в частности удары по НПЗ и топливной инфраструктуре.

"Мы продолжим эти "глубокие" операции против нефтепереработки и военной инфраструктуры... Но этого недостаточно, чтобы надавить на Россию для окончания войны, чтобы посадить Путина за стол переговоров", - отметил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украине необходимо комбинировать санкции с дипстрайками и давлением на фронте. Он добавил, что дипстрайки должны быть комбинированными с дальнобойными ракетами.

"Мы обсудили с Гегсетом (министр обороны США, - ред.) все типы дальнобойных ракет. Но я думаю, что конкретные наименования и даты объявят президенты Украины, США или другие лидеры, которые будут привлечены к поставкам", - рассказал Шмыгаль.