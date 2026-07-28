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Действительно ли на трассе Харьков-Полтава "уничтожены все АЗС": ответ Синегубова

12:32 28.07.2026 Вт
2 мин
За неделю над Харьковом и областью сбили более 100 вражеских целей
aimg Валерий Ульяненко
Действительно ли на трассе Харьков-Полтава "уничтожены все АЗС": ответ Синегубова Фото: удар по АЗС в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)
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Информация о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в Харьковской области нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава ОВА заверил, что топливная инфраструктура региона работает в обычном режиме. Он добавил, что для сохранения стабильной работы заправок власти уже согласовали специальные меры безопасности.

"Совместно с представителями АЗС-сетей согласовали меры физической пассивной защиты. Отдельно подчеркиваю: информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет", - заявил Синегубов.

Также глава ОВА поблагодарил украинских военных за эффективную защиту неба над Харьковской областью и объектами инфраструктуры.

По его словам, только за последнюю неделю силы противовоздушной обороны сбили над Харьковом и областью более 100 вражеских воздушных целей.

Что предшествовало

Вчера депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что РФ уничтожила более 80 автозаправочных станций в Харьковской области. По его словам, маршрут Харьков-Полтава остался полностью без заправок.

"На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков-Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву", - сказал он.

Напомним, харьковский мэр Игорь Терехов недавно заявил, что россияне целенаправленно атакуют АЗС города. Он призвал жителей и гостей Харькова не находиться на территории заправок без необходимости.

Кроме того, Терехов подчеркнул, что страна-агрессор продолжает бить по АЗС в разных областях Украины, продолжают усиливаться. Он заявил, что "выход есть", однако никаких деталей раскрывать не захотел.

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