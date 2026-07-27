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Харків має рішення для захисту АЗС від російських атак, - Терехов

13:11 27.07.2026 Пн
2 хв
Мер міста заінтригував новим підходом до розв'язання цієї проблеми
aimg Юлія Капітонова
Харків має рішення для захисту АЗС від російських атак, - Терехов Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (Getty Images)
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Удари Росії по автозаправних станціях у різних областях України продовжують посилюватися. Попри це, вихід є.

З такою заявою виступив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Є певне рішення, яке зараз опробовується. І я вважаю, що воно має шанс на успіх", - наголосив мер Харкова.

Однак жодних деталей він розкривати не захотів.

Натомість Терехов пояснив, чого насправді прагне Росія, постійно атакуючи українські АЗС у різних регіонах.

На його переконання, головна ціль ворога наразі - нажахати цивільне населення.

"Насправді такого немає. Ви ж бачите, що в Харкові немає жодної паніки, жодного дефіциту палива. Навпаки, є об'єднаність, сконцентрованість і бойовий дух. І це дуже важливо для харків'ян, для Харкова, взагалі для України", - наголосив Терехов.

Також росіяни роблять усе можливе, щоб прифронтові області взагалі залишилися без пального.

Таким чином противник намагається знищити ланцюг забезпечення життєдіяльності. Фактично Росія хоче паралізувати роботу швидкої допомоги, пожежних машин, комунальних служб і громадського транспорту.

На тлі останніх подій Терехов закликав українців максимально об'єднатися, щоб якомога швидше відновлювати пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов порадив містянам планувати візити на АЗС лише тоді, коли немає повітряної тривоги.

До речі, 27 липня росіяни завдали удару по ще одній АЗС у Харкові.

Також РБК-Україна розповідало про наслідки нещодавньої подвійної атаки на автозаправку у місті.

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АЗС Ігор Терехов Харків Війна Росії проти України
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