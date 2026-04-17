Чи чекати українцям на графіки? Що буде з відключеннями світла 18 квітня

У суботу, 18 квітня, запровадження графіків відключень електроенергії в Україні не планується. Водночас громадян закликали до ощадливого споживання у вечірні години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.
Варто зазначити, що сьогодні, 17 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.
Нагадаємо, Росія 15 квітня та в ніч на 16 квітня атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами.
Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській. У всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.
Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.
Зазначимо, 14 квітня через пошкодження кабельної лінії північна частина Чернігова була знеструмлена. Без світла залишалися 4300 абонентів.
Нещодавно в "Укренерго" пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.
Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.