Ждать ли украинцам графики? Что будет с отключениями света 18 апреля

В субботу, 18 апреля, введение графиков отключений электроэнергии в Украине не планируется. В то же время граждан призвали к экономному потреблению в вечерние часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.
Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.
Напомним, Россия 15 апреля и в ночь на 16 апреля атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами.
Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской. Во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.
В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.
Отметим, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.
Недавно в "Укрэнерго" объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.
Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.