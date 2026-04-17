Бізнес » Енергетика

Чи чекати українцям на графіки? Що буде з відключеннями світла 18 квітня

20:26 17.04.2026 Пт
В "Укренерго" назвали найважливіші години доби
aimg Валерій Ульяненко
Чи чекати українцям на графіки? Що буде з відключеннями світла 18 квітня

У суботу, 18 квітня, запровадження графіків відключень електроенергії в Україні не планується. Водночас громадян закликали до ощадливого споживання у вечірні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні, 17 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Росія 15 квітня та в ніч на 16 квітня атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами.

Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській. У всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Зазначимо, 14 квітня через пошкодження кабельної лінії північна частина Чернігова була знеструмлена. Без світла залишалися 4300 абонентів.

Нещодавно в "Укренерго" пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
