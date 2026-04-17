Ждать ли украинцам графики? Что будет с отключениями света 18 апреля

В субботу, 18 апреля, введение графиков отключений электроэнергии в Украине не планируется. В то же время граждан призвали к экономному потреблению в вечерние часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго ".

Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.

Напомним, Россия 15 апреля и в ночь на 16 апреля атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами.

Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской. Во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.

В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.

Отметим, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.