ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Ждать ли украинцам графики? Что будет с отключениями света 18 апреля

20:26 17.04.2026 Пт
2 мин
В "Укрэнерго" назвали самые важные часы суток
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отключения света 18 апреля в Украине не планируются (Getty Images)

В субботу, 18 апреля, введение графиков отключений электроэнергии в Украине не планируется. В то же время граждан призвали к экономному потреблению в вечерние часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.

Отключения света в Украине

Напомним, Россия 15 апреля и в ночь на 16 апреля атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами.

Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской. Во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.

В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.

Отметим, 14 апреля из-за повреждения кабельной линии северная часть Чернигова была обесточена. Без света оставались 4300 абонентов.

Недавно в "Укрэнерго" объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Аналитика
