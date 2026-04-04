Чи чекати на графіки віключень світла у неділю: прогноз "Укренерго"

22:40 04.04.2026 Сб
2 хв
Стало відомо, чи готуватись українцям до графіків обмежень у неділю
aimg Сергій Козачук
Чи чекати на графіки віключень світла у неділю: прогноз "Укренерго" Фото: чи готуватись українцям до графіків обмежень у неділю (Getty Images)

В Україні у неділю, 5 квітня, не планується впровадження графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі

За даними енергетиків, на завтра застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.

Енергосистема працює стабільно, що дозволяє забезпечити побутових та промислових споживачів електроенергією у повному обсязі.

Водночас українців закликають до розумного споживання. Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час - з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, останнім часом українська енергосистема працює у режимі підвищеного навантаження через наслідки російських атак.

Зокрема, у суботу, 4 квітня, енергетики також не планували впроваджувати обмеження споживання, що свідчить про певну стабілізацію ситуації цими вихідними.

Раніше, 24 березня, по всій країні діяли графіки погодинних відключень, оскільки система оговтувалася від чергового масованого удару РФ по об'єктах генерації та передачі електроенергії.

Для зміцнення енергонезалежності уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Водночас експерти, зокрема директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогнозують, що за реалістичного сценарію певні обмеження можуть зберігатися упродовж наступних років до повного відновлення системи.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
