Чи будуть вимикати світло у суботу? В "Укренерго" дали прогноз

21:06 03.04.2026 Пт
2 хв
"Укренерго" оприлюднило плани щодо енергопостачання на завтра
aimg Сергій Козачук
Чи будуть вимикати світло у суботу? В "Укренерго" дали прогноз Фото: ситуація зі світлом в Україні 4 квітня (Getty Images)

В Україні у суботу, 4 квітня, не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Читайте також: Шмигаль анонсував будівництво в Україні нової генерації на 1,3 ГВт: всі подробиці

Ситуація в енергосистемі

За даними енергетиків, протягом усієї доби 4 квітня застосування заходів обмеження не прогнозується.

Це стосується всіх регіонів країни.

Водночас українців закликають до ощадливого споживання. Зокрема, громадян просять обмежити використання потужних електроприладів у години пікового навантаження на енергосистему - з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі та прогнози

Нагадаємо, українська енергосистема все ще оговтується від масованих ударів ворога. Зокрема, у вівторок, 24 березня, через наслідки атак РФ енергетики були змушені запроваджувати графіки обмежень як для промисловості, так і для побутових споживачів у більшості регіонів.

Станом на сьогодні, 3 квітня, ситуація дещо стабілізувалася -графіки діяли лише в ранкові години, що дозволило забезпечити світлом споживачів протягом решти дня.

Для посилення стійкості системи уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль оголосив про запуск конкурсу на будівництво об’єктів нової генерації, що має додати системі близько 1,3 ГВт потужності.

Попри ці кроки, експерти закликають українців готуватися до тривалих труднощів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, за реалістичного сценарію українці можуть жити в умовах тих чи інших обмежень електропостачання до 2031 року, хоча навесні та влітку ситуація традиційно має бути легшою.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
