ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Ждать ли графики отключений света в воскресенье: прогноз "Укрэнерго"

22:40 04.04.2026 Сб
2 мин
Стало известно, готовиться ли украинцам к графикам ограничений в воскресенье
aimg Сергей Козачук
Ждать ли графики отключений света в воскресенье: прогноз "Укрэнерго"

В Украине в воскресенье, 5 апреля, не планируется внедрение графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

Читайте также: Шмыгаль анонсировал строительство в Украине новой генерации на 1,3 ГВт: все подробности

Ситуация в энергосистеме

По данным энергетиков, на завтра применение мер ограничения потребления не прогнозируется.

Энергосистема работает стабильно, что позволяет обеспечить бытовых и промышленных потребителей электроэнергией в полном объеме.

В то же время украинцев призывают к разумному потреблению. Пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на дневное время - с 11:00 до 16:00.

Напомним, в последнее время украинская энергосистема работает в режиме повышенной нагрузки из-за последствий российских атак.

В частности, в субботу, 4 апреля, энергетики также не планировали вводить ограничения потребления, что свидетельствует об определенной стабилизации ситуации в эти выходные.

Ранее, 24 марта, по всей стране действовали графики почасовых отключений, поскольку система приходила в себя от очередного массированного удара РФ по объектам генерации и передачи электроэнергии.

Для укрепления энергонезависимости правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

В то же время эксперты, в частности директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, прогнозируют, что при реалистичном сценарии определенные ограничения могут сохраняться в течение следующих лет до полного восстановления системы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Отключения света Энергетики
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои