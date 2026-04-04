Ждать ли графики отключений света в воскресенье: прогноз "Укрэнерго"

В Украине в воскресенье, 5 апреля, не планируется внедрение графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

В то же время украинцев призывают к разумному потреблению . Пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на дневное время - с 11:00 до 16:00.

Энергосистема работает стабильно, что позволяет обеспечить бытовых и промышленных потребителей электроэнергией в полном объеме.

По данным энергетиков, на завтра применение мер ограничения потребления не прогнозируется .

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, в последнее время украинская энергосистема работает в режиме повышенной нагрузки из-за последствий российских атак.

В частности, в субботу, 4 апреля, энергетики также не планировали вводить ограничения потребления, что свидетельствует об определенной стабилизации ситуации в эти выходные.

Ранее, 24 марта, по всей стране действовали графики почасовых отключений, поскольку система приходила в себя от очередного массированного удара РФ по объектам генерации и передачи электроэнергии.

Для укрепления энергонезависимости правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

В то же время эксперты, в частности директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, прогнозируют, что при реалистичном сценарии определенные ограничения могут сохраняться в течение следующих лет до полного восстановления системы.