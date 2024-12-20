Чи був удар по Києву "відповіддю" Путіна на висловлювання Зеленського: думка експерта

Не варто прив'язувати кроки України до російських потенційних реакцій, оскільки ворог завжди діє так, як він вважає за потрібне.

Висловлювання Зеленського

Вчора, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін запропонував Заходу провести "високотехнологічну дуель" - розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони (ППО) й перевірити, чи зможуть вони збити "Орешник". Коментуючи це, Зеленський заявив, що пропозиція диктатора показує, з якими відморозками воює Україна.

Пізніше президент також оприлюднив відео зі словами Путіна щодо "дуелі" й назвав його "довбо****м".

Сьогодні ж, 20 грудня, російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в місті пролунало кілька вибухів. Уламки від ракет були виявлені у чотирьох районах Києва, а Київська міська державна адміністрація (КМДА) показала фотографії з руйнуваннями.

Думка експерта

Відповідаючи на питання, чи пов'язана сьогоднішня атака Росії на Київ з вчорашнім висловлюванням Зеленського, Саакян відповів, що ворог регулярно обстрілює Україну, у зв'язку з чим приводів йому для цього не потрібно.

"Тому тут завжди в Росії можуть сказати, "це через те, що атакували щось інше", або "це через те, що на переговори не йдуть", або "йдуть на переговори" тощо. Не варто прив'язувати російські дії до якихось кроків України", - пояснив експерт.

За словами Саакяна, ворог завжди діє так, як вважає за потрібне й може собі дозволити. Росія продовжує атакувати Україну ракетами через те, що їй дозволяють це робити й Москва впевнена у своїй безкарності.

"Якби вони не могли зараз собі цього дозволити, вони б цього не робили. І тоді б виправдовували, що от вони проявляють своє "великодушие", що це "жест доброй воли". І все ж це ми також під час російсько-української війни неодноразово чули. Тому не зважаємо на слова з Кремля і точно не шукаємо виправдання російським крокам за них же самих", - відзначив Саакян.