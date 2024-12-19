ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Просто відморозки. Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орєшніком"

Брюссель, Четвер 19 грудня 2024 16:32
UA EN RU
Просто відморозки. Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орєшніком" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін запропонував Заходу ідею "дуелі" з балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це показує, з якими відморозками воює Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

"Путін сказав, що технологічна дуель. Каже, що ми вдаримо кудись по Києву "Орєшніком", а вони нехай поставлять ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - наголосив глава української держави.

Скандальна ідея Путіна

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін запропонував країнам Заходу провести "високотехнологічну дуель".

Він закликав партнерів України розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, після чого росіяни вдарять по українській столиці "Орєшніком".

Диктатор, попри загрозу для мирних жителів, цинічно назвав таку ідею "експериментом".

Варто зауважити, що Росія вже використовувала свою балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Дніпру. При цьому Путін неодноразово погрожував повторною атакою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні Ракетний удар Ракета Орєшнік
NEWS
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс