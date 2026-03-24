Чи будуть завтра відключати світло за графіками: в "Укренерго" дали позитивний прогноз

"Завтра, у середу, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні компанії.

Окремо в "Укренерго" закликали українців користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні не прогнозувалися в неділю, 22 березня.

Ситуація зі світлом по всій країні значно покращилася з приходом весни. Це пов'язано з тим, що скоротилося використання енергоємних приладів, зокрема обігрівачів.

Також росіяни стали рідше завдавати ударів по енергетичних об'єктах, ніж узимку. Тоді росіяни намагалися використати сильні морози як зброю проти мирних українців - ворог активно атакував ТЕЦ та інші енергооб'єкти по всій країні.