Будут ли завтра отключать свет по графикам: в "Укрэнерго" дали позитивный прогноз

"Завтра, в среду, применение мер ограничения потребления не прогнозируется", - сказано в сообщении компании.

Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.

Напомним, последний раз графики отключений света в Украине не прогнозировались в воскресенье, 22 марта.

Ситуация со светом по всей стране значительно улучшилась с приходом весны. Это связано с тем, что сократилось использование энергоемких приборов, в частности обогревателей.

Также россияне стали реже наносить удары по энергетическим объектам, чем зимой. Тогда россияне пытались использовать сильные морозы в качестве оружия против мирных украинцев - враг активно атаковал ТЭЦ и другие энергообъекты по всей стране.