Будут ли завтра отключать свет по графикам: в "Укрэнерго" дали позитивный прогноз

В Украине завтра, 25 марта, графики отключений света для бытовых потребителей пока вводить не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, в среду, применение мер ограничения потребления не прогнозируется", - сказано в сообщении компании.
Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.
Напомним, последний раз графики отключений света в Украине не прогнозировались в воскресенье, 22 марта.
Ситуация со светом по всей стране значительно улучшилась с приходом весны. Это связано с тем, что сократилось использование энергоемких приборов, в частности обогревателей.
Также россияне стали реже наносить удары по энергетическим объектам, чем зимой. Тогда россияне пытались использовать сильные морозы в качестве оружия против мирных украинцев - враг активно атаковал ТЭЦ и другие энергообъекты по всей стране.
В частности, в результате удара оккупантов была практически уничтожена Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Из-за этого до конца зимы без тепла осталась часть жителей Днепровского района.
Согласно прогнозам экспертов, графики отключений света в Украине могут применять еще до 2031 года. Такие меры могут задействовать в сезоны, когда потребление электроэнергии достигает пиковых значений.