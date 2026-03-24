Будут ли завтра отключать свет по графикам: в "Укрэнерго" дали позитивный прогноз

20:27 24.03.2026 Вт
2 мин
Какая ситуация со светом ожидается 25 марта?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 25 марта графики отключений света не ожидаются (Getty Images)

В Украине завтра, 25 марта, графики отключений света для бытовых потребителей пока вводить не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, в среду, применение мер ограничения потребления не прогнозируется", - сказано в сообщении компании.

Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00.

Отключения света в Украине

Напомним, последний раз графики отключений света в Украине не прогнозировались в воскресенье, 22 марта.

Ситуация со светом по всей стране значительно улучшилась с приходом весны. Это связано с тем, что сократилось использование энергоемких приборов, в частности обогревателей.

Также россияне стали реже наносить удары по энергетическим объектам, чем зимой. Тогда россияне пытались использовать сильные морозы в качестве оружия против мирных украинцев - враг активно атаковал ТЭЦ и другие энергообъекты по всей стране.

В частности, в результате удара оккупантов была практически уничтожена Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Из-за этого до конца зимы без тепла осталась часть жителей Днепровского района.

Согласно прогнозам экспертов, графики отключений света в Украине могут применять еще до 2031 года. Такие меры могут задействовать в сезоны, когда потребление электроэнергии достигает пиковых значений.

Больше по теме:
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света