Чи будуть завтра відключати світло за графіками: в "Укренерго" дали позитивний прогноз

20:27 24.03.2026 Вт
Яка ситуація зі світлом очікується 25 березня?
aimg Іван Носальський
Чи будуть завтра відключати світло за графіками: в "Укренерго" дали позитивний прогноз Ілюстративне фото: в Україні 25 березня графіки відключень світла не очікуються (Getty Images)

В Україні завтра, 25 березня, графіки відключень світла для побутових споживачів поки запроваджувати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, у середу, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні компанії.

Окремо в "Укренерго" закликали українців користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні не прогнозувалися в неділю, 22 березня.

Ситуація зі світлом по всій країні значно покращилася з приходом весни. Це пов'язано з тим, що скоротилося використання енергоємних приладів, зокрема обігрівачів.

Також росіяни стали рідше завдавати ударів по енергетичних об'єктах, ніж узимку. Тоді росіяни намагалися використати сильні морози як зброю проти мирних українців - ворог активно атакував ТЕЦ та інші енергооб'єкти по всій країні.

Зокрема, внаслідок удару окупантів було практично знищено Дарницьку ТЕЦ у Києві. Через це до кінця зими без тепла залишилася частина жителів Дніпровського району.

Згідно з прогнозами експертів, графіки відключень світла в Україні можуть застосовувати ще до 2031 року. Такі заходи можуть задіяти в сезони, коли споживання електроенергії досягає пікових значень.

