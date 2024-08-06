Чи будуть вручати повістки в електронному форматі: відповідь Веніславського

Веніславський заявив, що не існує технічних проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних, проте використання електронних засобів для вручення повісток не передбачено.

"Є однозначна політична воля президента, Верховної Ради та виконавчої влади про те, що Резерв+ і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше. Це політична воля", - наголосив Веніславський.

Він також зазначив, що будь-які нововведення повинні вирішуватися виключно на законодавчому рівні.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає. І на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Тому про це говорити на сьогодні точно немає жодних підстав. Політична воля очевидна, юридичних підстав немає", - підкреслив Веніславський.