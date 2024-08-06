Будут ли вручать повестки в электронном формате: ответ Вениславского

Вениславский заявил, что не существует технических проблем по уведомлению военнообязанных, однако использование электронных средств для вручения повесток не предусмотрено.

"Есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады и исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Это первое. Это политическая воля", - подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что любые новшества должны решаться исключительно на законодательном уровне.

"Никаких законодательных инициатив по этому поводу нет. И на данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований. Политическая воля очевидна, юридических оснований нет", - сказал Вениславский.