Будут ли выключать свет в субботу? В "Укрэнерго" дали прогноз

21:06 03.04.2026 Пт
2 мин
"Укрэнерго" обнародовало планы по энергоснабжению на завтра
aimg Сергей Козачук
Будут ли выключать свет в субботу? В "Укрэнерго" дали прогноз Фото: ситуация со светом в Украине 4 апреля (Getty Images)

В Украине в субботу, 4 апреля, не планируют вводить ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

Читайте также: Шмыгаль анонсировал строительство в Украине новой генерации на 1,3 ГВт: все подробности

Ситуация в энергосистеме

По данным энергетиков, в течение всех суток 4 апреля применение мер ограничения не прогнозируется.

Это касается всех регионов страны.

В то же время украинцев призывают к экономному потреблению. В частности, граждан просят ограничить использование мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки на энергосистему - с 18:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме и прогнозы

Напомним, украинская энергосистема все еще оправляется от массированных ударов врага. В частности, во вторник, 24 марта, из-за последствий атак РФ энергетики были вынуждены вводить графики ограничений как для промышленности, так и для бытовых потребителей в большинстве регионов.

По состоянию на сегодня, 3 апреля, ситуация несколько стабилизировалась - графикидействовали только в утренние часы, что позволило обеспечить светом потребителей в течение остального дня.

Для усиления устойчивости системы правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о запуске конкурса на строительство объектов новой генерации, что должно добавить системе около 1,3 ГВт мощности.

Несмотря на эти шаги, эксперты призывают украинцев готовиться к длительным трудностям. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, при реалистичном сценарии украинцы могут жить в условиях тех или иных ограничений электроснабжения до 2031 года, хотя весной и летом ситуация традиционно должна быть легче.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои