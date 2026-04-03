Графіки діятимуть, але не весь день: де і як сьогодні вимикатимуть світло
У п'ятницю, 3 квітня, в Україні знову діють графіки відключення електронергії. Однак світло вимикають лише зранку.
Що кажуть в "Укренерго"
Як зазначили в компанії, 3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Також в "Укренерго" додали, що з 07:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Окремо в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком.
Графіки відключень у Києві
У Києві сьогодні світло вимикають з 07:00 до 11:00.
У Києві сьогодні світло вимикають з 07:00 до 11:00.
Графіки відключень у Київській області
Графіки відключень у Київській області
Графіки відключень на 3 квітня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Графіки відключень на 3 квітня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Графіки відключень у Одеській області
В Одеській області сьогодні вимикатимуть світло за такими графіками:
Інфографіка: t.me/dtek_ua
Графіки відключень у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключень у Житомирській області
Графіки відключень у Житомирській області
Графіки відключень на 3 квітня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Графіки відключень у Запорізькій області
Графіки відключень у Запорізькій області
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
- черга 1.1: 09:00 - 11:30;
- черга 2.1: 06:30 - 09:30;
- черга 3.2: 09:00 - 11:30;
- черга 6.2: 06:30 - 09:30.
Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.
Графіки відключень у Кіровоградській області
Графіки відключень у Кіровоградській області
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 3 квітня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Графіки відключень у Черкаській області
Графіки відключень у Черкаській області
Графіки відключень у Миколаївській області
Графіки відключень у Миколаївській області
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключень у Полтавській області
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", 3 квітня в області діють такі графіки:
Графіки відключень у Полтавській області
Графіки відключень у Рівненській області
Графіки відключень у Рівненській області
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Графіки відключень у Сумській області
Графіки відключень у Сумській області
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графіки відключень на 3 квітня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Графіки відключень у Тернопільській області
Графіки відключень у Тернопільській області
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень у Харківській області
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Графіки відключень у Чернігівській області
Графіки відключень у Чернігівській області
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключень на 3 квітня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні вводили 24 березня.
Згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.