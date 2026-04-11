Чи будуть відключення світла в Україні на Великдень: прогноз на 12 квітня

В Україні на Великдень, 12 квітня, не заплановано відключень електроенергії для побутових споживачів. Також не прогнозується використання графіків обмежень для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".
Зазначаэться, що протягом 12 квітня обмеження енергоспоживання в усіх регіонах не планується. Зі світлом весь день будуть як побутові споживачі, так і промисловість.
В "Укренерго" також просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо це стосується годин пікового навантаження - з 18:00 до 22:00, коли споживання традиційно росте.
Зазначимо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запевнила, що на Великодень усі українські родини будуть зі світлом. За її словами, енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята вимкнень не було.
Експерти прогнозують, що після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.
Водночас, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.
Уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт. Це допоможе пройти опалювальний сезон краще, ніж минулий.