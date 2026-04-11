Будут ли отключения света в Украине на Пасху: прогноз на 12 апреля

В Украине на Пасху, 12 апреля, не запланировано отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Также не прогнозируется использование графиков ограничений для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что в течение 12 апреля ограничения энергопотребления во всех регионах не планируется. Со светом весь день будут как бытовые потребители, так и промышленность.
В "Укрэнерго" также просят экономно потреблять электроэнергию. Особенно это касается часов пиковой нагрузки - с 18:00 до 22:00, когда потребление традиционно растет.
Отметим, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что на Пасху все украинские семьи будут со светом. По ее словам, энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники отключений не было.
Эксперты прогнозируют, что после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.
В то же время, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.
Правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт. Это поможет пройти отопительный сезон лучше, чем прошлый.