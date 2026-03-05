UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи будуть українці воювати на Близькому Сході? У ГУР дали чітку відповідь

11:55 05.03.2026 Чт
2 хв
Україна пропонує партнерам іншу допомогу
aimg Тетяна Степанова
Фото: заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення", - сказав Скібіцький.

Він наголосив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - додав представник ГУР.

Скібіцький акцентував, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс - уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

"Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, - ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - зазначив він.

Допомога України в боротьбі з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що його країна залучить експертів з України, щоб допомогти країнам Перської затоки збивати іранські ударні дрони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він не отримував жодних запитів щодо залучення українських експертів до боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході.

Зеленський заявив, що Україна може допомогти країнам Близького Сходу знищувати іранські "Шахеди" в разі, якщо арабські лідери переконають Москву укласти перемир'я.

Український президент також запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі. Натомість очікує отримати ракети PAC-3 до системи Patriot, яких Україні гостро бракує.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранБлизький СхідГУРДрони