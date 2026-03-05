Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке? В ГУР дали четкий ответ

"Мы имеем экспертизу, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.

"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию - от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", - добавил представитель ГУР.

Скибицкий акцентировал, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс - уроки, усвоенные под непрерывным огнем.

"Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, - ред.) на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", - отметил он.