Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні

Уряд та Мінфін може та планує індексувати пенсії у березні наступного року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Найменш захищені категорії на сьогодні - це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.

"Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні", - сказав Марченко.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики заявили, що планова індексація пенсій в країні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством.

Додамо, раніше повідомлялося, що в наступному році Україні на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.

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