Зростання цін компенсують: в уряді анонсували індексацію пенсій навесні наступного року

Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством. Зростання цін буде компенсоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону .

За її словами, фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.

"І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій", - сказала вона.